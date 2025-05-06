Водителям рассказали, как мошенники рассылают поддельные штрафы от имени госорганов

Водители в России все чаще получают поддельные квитанции о штрафах с фальшивыми реквизитами. По словам экспертов, мошенники используют подделки с фотографиями автомобилей и рассчитывают на невнимательность при оплате. Проверить подлинность штрафа можно через портал госуслуг.

К началу мая злоумышленники активизировались и в отношении пенсионеров. Под видом сотрудников фонда "Россия" или социальных организаций они выманивают персональные данные под предлогом перерасчета пенсий или праздничных выплат.

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