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27 мая, 07:30

Общество

Тополиный пух появился в Москве на месяц раньше обычного

Тополиный пух появился в Москве на месяц раньше обычного

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Жаркая погода в мае привела к тому, что сезон тополиного пуха в Москве начался почти на месяц раньше. Вопреки распространенному мнению, сам пух не вызывает аллергию, но он переносит пыльцу других растений, что может стать причиной реакции.

Аллергологи советуют не выходить на улицу в сухую и ветреную погоду и проводить влажную уборку в доме. Тополя – важные участники городской экосистемы. Они снижают уровень шума, очищают воздух и насыщают его кислородом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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