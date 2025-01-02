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02 января, 00:00

Общество

"Откройте, Давид": Анатолий Кашпировский

"Откройте, Давид": Анатолий Кашпировский

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Давид Виннер встретился с Анатолием Михайловичем Кашпировским, чтобы вспомнить конец восьмидесятых, поговорить о начале его врачебной практики и выяснить, что же такое "феномен Кашпировского". 

35 лет назад на Центральном телевидении СССР начали выходить телесеансы с Анатолием Кашпировским. Врач с экрана утверждал, что сможет помочь людям справиться с сотнями болезней. "Сеансы здоровья" принесли психотерапевту всесоюзную известность и навсегда вписали его имя в историю страны.

Данный выпуск носит исключительно информационный характер и не призывает зрителей выбирать альтернативные методы лечения.

Об этом – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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