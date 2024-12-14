"Откройте, Давид": Всеволод Шиловский

Давид Виннер встретился с режиссером Всеволодом Шиловским, поговорив с ним о необходимости цензуры и будущем театрального искусства.

Он снялся в 130 фильмах, 30 лет служил в Московском Художественном театре, а также открыл свой театр, где ставит и играет вместе со своими учениками.

Как зародилась идея создания этого камерного театрального пространства? Какую роль в его открытии сыграл Сергей Собянин? Какие спектакли уже завоевали сердца зрителей и какие премьеры ожидают в ближайшее время?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

