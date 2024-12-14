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Новости

14 декабря, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Всеволод Шиловский

"Откройте, Давид": Всеволод Шиловский

Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря

Большой театр откроет продажи билетов на балет "Щелкунчик", который пройдет 31 декабря

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"Интервью": Владислав Ценев – о выходе драмы "Реплика"

"Сити": какие постановки будут показывать в столичных театрах в декабре

Актер Владислав Ценев рассказал о том, что его сломало

"Сити": какие спектакли стоит посетить в столичных кинотеатрах в декабре

"Звезды советского экрана": фильмы режиссера Александра Прошкина

Давид Виннер встретился с режиссером Всеволодом Шиловским, поговорив с ним о необходимости цензуры и будущем театрального искусства.

Он снялся в 130 фильмах, 30 лет служил в Московском Художественном театре, а также открыл свой театр, где ставит и играет вместе со своими учениками.

Как зародилась идея создания этого камерного театрального пространства? Какую роль в его открытии сыграл Сергей Собянин? Какие спектакли уже завоевали сердца зрителей и какие премьеры ожидают в ближайшее время?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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