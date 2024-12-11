Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": Алина Покровская

"Звезды советского экрана": Алина Покровская

"Моя Москва": Екатерина Волкова. Часть 2

"Сити": москвичам рассказали о главных концертах этой недели

"Культура за 100 секунд": выставка предметного дизайна открылась в Москве

Трансляцию балета "Щелкунчик" Большого театра покажут в кинотеатрах "Москино"

"Время новых": студия "Черный квадрат"

"Культура за 100 секунд": проект "Зима в Москве" объединил почти 2 тыс площадок

Премьера 11-й части фильма "Елки" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

Посвященная искусству поволжских татар выставка открылась в "Царицыне"

Выставку к 270-летию со дня основания МГУ подготовили в Москве

Начало ноября 1971 года. Отгремел самый коммунистический из всех праздников – годовщина Октябрьской революции. Пресса рапортовала о трудовых успехах народа, а кинематографисты отчитывались о своих удачах. Самая громкая из таких – фильм "Офицеры", который вот уже несколько месяцев гремит в прокате. Теперь о нем написали в журнале "Советский экран". В рубрике "Рецензирует зритель" появились несколько отзывов простых людей. Любопытно, что публика больше всего пишет о Любе Трофимовой, верной жене военного. Ее сыграла актриса – Алина Покровская.

Как у Нонны Мордюковой и Алины Покровской появился один мужчина на двоих? Почему до утверждения Покровской в фильм "Офицеры" там ничего не ладилось? Как Василий Лановой спас от смерти Покровскую? Правда ли, что Георгий Юматов был в нее по-настоящему влюблен?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракино
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика