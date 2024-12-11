"Звезды советского экрана": Алина Покровская

Начало ноября 1971 года. Отгремел самый коммунистический из всех праздников – годовщина Октябрьской революции. Пресса рапортовала о трудовых успехах народа, а кинематографисты отчитывались о своих удачах. Самая громкая из таких – фильм "Офицеры", который вот уже несколько месяцев гремит в прокате. Теперь о нем написали в журнале "Советский экран". В рубрике "Рецензирует зритель" появились несколько отзывов простых людей. Любопытно, что публика больше всего пишет о Любе Трофимовой, верной жене военного. Ее сыграла актриса – Алина Покровская.

Как у Нонны Мордюковой и Алины Покровской появился один мужчина на двоих? Почему до утверждения Покровской в фильм "Офицеры" там ничего не ладилось? Как Василий Лановой спас от смерти Покровскую? Правда ли, что Георгий Юматов был в нее по-настоящему влюблен?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.