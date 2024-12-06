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06 декабря, 10:45

Культура

"Звезды советского экрана": Алла Сурикова

"Звезды советского экрана": Алла Сурикова

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Октябрь 1979 года. Киноманы с интересом изучают свежий выпуск журнала "Советский экран". В новом номере вышла рецензия на предстоящую премьеру комедии "Суета сует". "Объявляю вас мужем и женой! Сойдите с ковра!" – совсем недавно эта крылатая фраза героини Галины Польских была всего лишь строчкой из сценария Эмиля Брагинского. Теперь ее зафиксировала на киноленте молодая, еще никому не известная режиссер Алла Сурикова.

Как актер Фрунзик Мкртчян доводил до истерики съемочную группу фильма "Суета сует"? За что актриса Нина Русланова обиделась на актера Андрея Миронова во время работы над комедией "Будьте моим мужем"? Как режиссер Георгий Данелия выручил Сурикову? Какие родственные связи внезапно обнаружились у Суриковой с режиссером Федерико Феллини?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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