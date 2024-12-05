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05 декабря, 14:30

Культура

Худрук "Школы драматического искусства" Яцко рассказал, почему на работе ругается с женой

Худрук "Школы драматического искусства" Яцко рассказал, почему на работе ругается с женой

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Художественный руководитель театра "Школа драматического искусства" Игорь Яцко рассказал, почему ругается с женой во время работы и считает это экологичным способом выяснения отношений.

По его словам, они играют в спектаклях мужа и жену и в процессе ругаются друг с другом текстом персонажей. Он считает, что это очень удобно, потому что можно высказать всю правду нелицеприятным текстом.

Большое интервью с Игорем Яцко выйдет в четверг, 5 декабря, в эфире телеканала Москва 24.

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