Худрук "Школы драматического искусства" Яцко рассказал, почему на работе ругается с женой

Художественный руководитель театра "Школа драматического искусства" Игорь Яцко рассказал, почему ругается с женой во время работы и считает это экологичным способом выяснения отношений.

По его словам, они играют в спектаклях мужа и жену и в процессе ругаются друг с другом текстом персонажей. Он считает, что это очень удобно, потому что можно высказать всю правду нелицеприятным текстом.

Большое интервью с Игорем Яцко выйдет в четверг, 5 декабря, в эфире телеканала Москва 24.