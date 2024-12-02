В театре на Трубной состоялась премьера первой части трилогии писателя Сухово-Кобылина

Премьера спектакля по первой части трилогии "Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина" писателя Александра Сухово-Кобылина состоялась в театре на Трубной.

По словам художественного руководителя культурного учреждения Дмитрия Астраханина, при постановке представления была задача максимально сохранить авторский "колоритный" язык, но при этом сделать так, чтобы современный зритель мог легко понять, что происходит на сцене.

В свою очередь, исполнители главных ролей Андрей Карако и Александр Мохов отметили, что сюжет будет понятен обывателям, так как тема, представленная в спектакле, остается актуальной и на сегодняшний день. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.