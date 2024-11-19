Подведены итоги всероссийского конкурса юных вокалистов "Мосгаз зажигает звезды"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве подведены итоги всероссийского конкурса юных вокалистов, который состоялся в рамках XII фестиваля "Мосгаз зажигает звезды", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

В этом раз на заочный этап конкурса подали заявки рекордное количество человек – 1 395 из 65 регионов. Лучшие из них получили возможность выступить в финальном туре, который прошел с 14 по 16 ноября. Первые два дня участники выступали в онлайн-формате, на третий же молодые исполнители представили свои номера вживую.

Исполнители соревновались в трех номинациях – "Академический вокал", "Эстрадный вокал" и "Народный вокал", оценивали их при этом в трех возрастных категориях: 8–11 лет, 12–14 лет и 15–18 лет. Для ансамблей же была предусмотрена отдельная категория.

В этом году темой конкурса стали патриотические песни XX века. Участникам предстояло не только представить свои вокальные способности, но и познакомиться с музыкальным наследием прошлого века.

В состав жюри фестиваля вошли народный артист РФ, исполняющий обязанности декана вокального факультета Московской консерватории имени П. И. Чайковского Петр Скусниченко, заслуженная артистка России Жанна Рождественская, заведующая кафедрой хорового и сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Марина Медведева, а также телеведущая Ирина Бреусова и оперная певица Александра Гришкина.

Петр Скусниченко отметил, что конкурс дает молодым вокалистам шанс почувствовать сцену, получить опыт и вдохновение для новых побед, а также раскрыть свои таланты. По его словам, фестиваль стал по-настоящему важной частью культурного воспитания исполнителям со всей России.

"Этот конкурс стал неотъемлемой частью жизни нашего коллектива. Ежегодно мы поддерживаем талантливых детей, раскрываем их потенциал и приобщаем к богатому и многообразному культурному наследию России. Как отметили члены жюри, в этом году выступления были наполнены искренностью, профессионализмом и неподдельной любовью к искусству, а уровень подготовки конкурсантов настолько высок, что выбирать победителей было сложнее, чем когда-либо", – поделился генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Ранее премия зрительских симпатий "Звезда Театрала" представила трех лауреатов в самой почетной номинации "Легенда сцены". Победители в этой категории определяются без голосования по зрительским предложениям и утверждаются редколлегией журнала "Театрал" и Общественным советом премии.

Награждение "Легенд сцены", как и других лауреатов, состоится 16 декабря в Театре имени Вахтангова. В этом году обладателями самой почетной награды станут Вера Алентова, Владимир Васильев и Михаил Филиппов