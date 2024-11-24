"Киноулица": Людмила Полякова

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой РФ Людмилой Поляковой советскую мелодраму "Хозяйка детского дома" и те локации Москвы, где снимался этот фильм: улица Зорге, Куусинена, а также Скаковую аллею.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса вспомнит интересные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".

