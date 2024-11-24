Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 12:00

Культура

"Киноулица": Людмила Полякова

"Киноулица": Людмила Полякова

В Москве проведут эксперимент с продажей билетов в театры и на концертные площадки

Акробатический спектакль пройдет в кинопарке "Москино"

"Откройте, Давид": Александр Зацепин

"Раскрывая тайны звезд": самые верные друзья

Певица Юта встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на военную службу в Москве

"Интервью": Софья Синицына – о том, что актер может быть человеком любой профессии

Показ спектакля "Плохие хорошие" прошел в Театре имени Пушкина

Актриса Софья Синицына рассказала о роли жизненного опыта

"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Пабло Пикассо

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народной артисткой РФ Людмилой Поляковой советскую мелодраму "Хозяйка детского дома" и те локации Москвы, где снимался этот фильм: улица Зорге, Куусинена, а также Скаковую аллею.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. А актриса вспомнит интересные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом.

Подробнее – в программе "Киноулица".

Читайте также
Программа: Киноулица
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика