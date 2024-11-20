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20 ноября, 00:00

Культура

Премьера сказки "Снегурочка" прошла на Новой сцене Большого театра

Премьера сказки "Снегурочка" прошла на Новой сцене Большого театра

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Премьера мультимедийно-хореографической сказки "Снегурочка" прошла на Новой сцене Большого театра. Проект подготовил Русский национальный балет "Кострома". Спектакль поставили в 2022 году и уже показали в нескольких городах России. По словам зрителей, в шоу есть искренность, доброта и вера в чудеса, а также тема победы добра над злом. 

В спектакле воссозданы такие праздники, как Масленица, Ивана Купала и другие, а для шоу написана авторская музыка. Декорации и костюмы выполнены в русском стиле, с использованием элементов танцующих деревьев и лодок, плавающих по воде. Все это сопровождается лазерной анимацией, погружающей зрителей в атмосферу Древней Руси.

Первыми премьеру "Снегурочки" увидели дети из новых территорий России, а также участники СВО и члены их семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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