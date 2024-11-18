18 ноября, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка "Итоги сезона № 61" открылась в "Новом Манеже"
В "Новом Манеже" открылась выставка московских театральных художников "Итоги сезона № 61". На ней представили эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции и видеосюжеты, рассказывающие о самых ярких спектаклях прошлого театрального сезона. Посетить экспозицию можно до 30 ноября.
Тем временем в Cube.Moscow произошло масштабное обновление – там запустили сразу 15 новых экспозиций. Например, в Большом зале идет выставка "Архипелаг утопий".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.