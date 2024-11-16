Главархив открыл онлайн-выставку к юбилею фабрики "Большевичка"

Контролер отдела технического контроля швейного производственного объединения «Большевичка» Л. Корнеева принимает мужской костюм после обработки. Фото: В. Мусаэльяна. 21 июля 1964 года. Главархив Москвы

Главархив приглашает ознакомиться с онлайн-выставкой, посвященной юбилею фабрики "Большевичка" – ей исполняется 95 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозицию можно посмотреть в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Фабрика специализируется на пошиве мужской одежды. На выставке представлены материалы 1950–1970-х, среди которых эскизы мужских костюмов, технические рисунки, переписка с торговыми предприятиями, фотографии и другие документы о деятельности предприятия.

Также частью экспозиции стал отчет о новом ассортименте одежды, предназначенной для осени и зимы 1955 года. Можно посмотреть, сколько выпускалось изделий, какие фасоны были в моде и какие материалы использовались при пошиве костюмов для мужчин и для мальчиков.

Желающие могут посмотреть технический рисунок рабочего места, ознакомиться с прошлыми стандартами качества и узнать больше о культуре производства в СССР. Посетители онлайн-выставки смогут посмотреть приказ о создании объединения "Большевичка", а также фотографии сотрудников, работавших в 1950–1970-х годах. На многих кадрах специалисты запечатлены во время работы.

Ранее Главархив Москвы опубликовал списки награжденных участников Отечественной войны 1812 года в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Теперь горожане могут узнать судьбу не только офицеров, но и рядовых, ополченцев, партизан, горожан и даже крестьян.

Кроме того, в виртуальном музее представлена информация о предках жителей Москвы, которые застали ВОВ.

