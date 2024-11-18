Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства западного округа столицы. В 2024 году там появилось пять крупных общественных пространств.

В Очаково-Матвеевском привели в порядок долину реки Навершки. Специалисты очистили дно водоема, укрепили берега и обустроили настилы с площадками для отдыха. Кроме того, в ближайших дворах обновили дорожки, благоустроили детские и спортивные площадки. Вдобавок к этому, в районе Ново-Переделкино на бывшем пустыре появился спортивный кластер. Теперь там можно играть в мини-футбол или городки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.