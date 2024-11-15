Выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков" открылась на Большой Садовой улице

В Музее Михаила Булгакова на Большой Садовой открылась новая выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков". Экспозиция включает уникальные предметы, такие как фотографии парижских улиц, предположительно сделанные писателем Исааком Бабелем, а также письма Булгакова и его рукописи.

Особое внимание уделено комнате "Редакция", где представлена восстановленная первая версия романа "Мастер и Маргарита", которую Булгаков пытался сжечь. Экспозиция организована в честь доктора филологических наук Мариэтты Чудаковой, чья статья о Бабеле вдохновила организаторов на создание выставки.

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