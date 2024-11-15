15 ноября, 18:00Культура
Выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков" открылась на Большой Садовой улице
В Музее Михаила Булгакова на Большой Садовой открылась новая выставка "Свой Париж. Бабель и Булгаков". Экспозиция включает уникальные предметы, такие как фотографии парижских улиц, предположительно сделанные писателем Исааком Бабелем, а также письма Булгакова и его рукописи.
Особое внимание уделено комнате "Редакция", где представлена восстановленная первая версия романа "Мастер и Маргарита", которую Булгаков пытался сжечь. Экспозиция организована в честь доктора филологических наук Мариэтты Чудаковой, чья статья о Бабеле вдохновила организаторов на создание выставки.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.