Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 13:45

Культура

"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в ноябре

"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в ноябре

Зал "Зарядье" запустил проект с программами для семейной аудитории

Композитор Максим Дунаевский рассказал, как музыка влияет на настроение

MusicAeterna Dance и Центр "Зотов" представили танцевальный спектакль "Мистерия про это"

Новости часа: два логистических комплекса построят в ТиНАО

Новости часа: веранды в Москве продолжат работу в холодное время года

Новости часа: мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Новости мира: Собор Парижской Богоматери готовятся открыть во Франции 7 декабря

Актер Василий Ливанов находится в реанимации в состоянии средней тяжести

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

По четвергам в кинотеатрах традиционно выходят премьеры. Команда "Сити" подготовила подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ноябре.

Первый в списке – французский байопик "Месье Азнавур". Он повествует о жизни и карьере шансонье Шарля Азнавура, начиная с его ранних шагов и заканчивая всемирной славой.

Следующий анимационный фильм знаком многим. "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки выпустили в новом дубляже. Несмотря на изменения, сюжет и атмосфера фильма остались прежними.

Владимир Алеников снял социальную драму "Мятежники". В нем он рассказывает историю о немой девочке Насте, которая оказывается в интернате для детей с ограниченными возможностями. Фильм поднимает важные социальные вопросы и уже получил признание на международных кинофестивалях.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоМария РыбаковаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика