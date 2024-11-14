14 ноября, 13:45Культура
"Сити": какие фильмы стоит посмотреть в ноябре
По четвергам в кинотеатрах традиционно выходят премьеры. Команда "Сити" подготовила подборку фильмов, которые стоит посмотреть в ноябре.
Первый в списке – французский байопик "Месье Азнавур". Он повествует о жизни и карьере шансонье Шарля Азнавура, начиная с его ранних шагов и заканчивая всемирной славой.
Следующий анимационный фильм знаком многим. "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки выпустили в новом дубляже. Несмотря на изменения, сюжет и атмосфера фильма остались прежними.
Владимир Алеников снял социальную драму "Мятежники". В нем он рассказывает историю о немой девочке Насте, которая оказывается в интернате для детей с ограниченными возможностями. Фильм поднимает важные социальные вопросы и уже получил признание на международных кинофестивалях.
Подробнее – в программе "Сити".