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31 октября, 13:45

Культура

"Сити": какие киноновинки можно посмотреть на этой неделе

"Сити": какие киноновинки можно посмотреть на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые выходят в прокат в России на этой неделе. Так, третье место досталось спортивной биографической драме "Федя. Народный футболист" с Николаем Фоменко и Игорем Петренко в главных ролях.

На втором месте расположилась драма "Вечная зима" о непростой жизни магнитогорской семьи. Главные роли в картине исполнили Александр Робак и Юлия Марченко. На вершине рейтинга – комедия "Право на лево" с Романом Маякиным, Яниной Студилиной и Владимиром Сычевым.

Подробнее – в программе "Сити".

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