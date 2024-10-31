"Сити": какие киноновинки можно посмотреть на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые выходят в прокат в России на этой неделе. Так, третье место досталось спортивной биографической драме "Федя. Народный футболист" с Николаем Фоменко и Игорем Петренко в главных ролях.

На втором месте расположилась драма "Вечная зима" о непростой жизни магнитогорской семьи. Главные роли в картине исполнили Александр Робак и Юлия Марченко. На вершине рейтинга – комедия "Право на лево" с Романом Маякиным, Яниной Студилиной и Владимиром Сычевым.

Подробнее – в программе "Сити".