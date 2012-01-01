Участники "Ночи искусств" смогут посетить музыкальный круиз и VR-перформанс

С 3 по 4 ноября в России состоится акция "Ночь искусств". Театры, музеи и библиотеки подготовили богатую культурную программу как в онлайн, так и в офлайн-формате. О том, что ждет жителей столицы, – в нашем материале.

"Россия объединяет"

Акция "Ночь искусств" стала для России ежегодной традицией. На этот раз ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и состоятся в праздничные выходные – 3 и 4 ноября.

Под девизом "Россия объединяет" во всех регионах пройдет множество культурно-образовательных событий, включая выставки, концерты, лекции и виртуальные путешествия. Притом более 300 из них организуют только в Москве.



Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы В этот раз особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох. Столичные режиссеры, композиторы и артисты представят современные интерпретации произведений классиков.

Присоединиться к акции можно будет бесплатно. Регистрация открыта для всех желающих на сайте.

Музыка, игры и новые знания в Москве

3 ноября Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступит с праздничным концертом в честь 25-летнего юбилея коллектива. Насладиться им можно будет на борту теплохода во время прогулки по Москве-реке. Музыканты проведут три выступления – в 18:00, 20:00 и 22:00.

Насыщенную программу, приуроченную к 150-летию советского режиссера и актера Всеволода Мейерхольда, разработал центр "Зотов". Гостей приглашают посетить две лекции, театральный и кинопоказ, а также выставку. На них специалисты центра расскажут о творчестве Мейерхольда и покажут костюмы, фотографии и афиши, которые использовались для его постановок. Также узнать больше о биомеханике (метод режиссера по физической подготовке актеров) предлагается во время VR-перформанса. Начало события – 3 ноября в 17:00.

Экскурсия "Мифы Дома на Трубе" состоится в Театре на Трубной 3 ноября в 23:00. Артисты расскажут, что происходило в здании в XIX веке: например, как Петр Чайковский праздновал здесь свою свадьбу, а Федор Достоевский читал свою знаменитую речь о Пушкине.

Музей Москвы 4 ноября в 16:00 представит познавательный исторический квиз "Смутное время". Командам предстоит ответить на вопросы о драматических событиях, посвященных исторической эпохе, и вспомнить, кто тогда претендовал на российский престол.

В свою очередь, в здание Рижского вокзала ворвется музыка и световые проекции: 3 ноября в 20:30 там в сопровождении оркестра выступит пианист-неоромантик Никола Мельников, а затем, в 22:30, на вокзале пройдет шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого.