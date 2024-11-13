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Новости

13 ноября, 07:45

Происшествия

Новости мира: 11 рабочих пострадали в результате сильного взрыва в промзоне в США

Новости мира: 11 рабочих пострадали в результате сильного взрыва в промзоне в США

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Одиннадцать рабочих пострадали в результате сильного взрыва в промзоне города Луисвилла, штат Кентукки. Семь человек госпитализированы, двое из них в критическом состоянии, сообщили в пожарном департаменте. Рядом с местом происшествия находятся емкости с опасным веществом, жителей близлежащих домов призывают укрыться. В больнице подготовлены резервные палаты для дезактивации. Выяснилось, что в помещениях, где произошла авария, производились пищевые красители. Причина взрыва пока неизвестна.

Итальянская полиция раскрыла масштабную сеть фальсификаторов в мире искусства. Мошенники в течение нескольких лет подделывали работы таких мастеров, как Клод Моне, Ван Гог, Сальвадор Дали. Для придания подлинности своим подделкам они даже организовали две выставки Бэнкси, где демонстрировали как настоящие, так и фальшивые работы. По предварительным оценкам, при продаже более двух тысяч произведений подозреваемые могли заработать свыше 200 миллионов евро. В настоящее время все подделки изъяты, а по делу проходят 38 фигурантов. Расследование началось в марте прошлого года после обнаружения двухсот подделок в коллекции одного бизнесмена. 

Житель Вьетнама научился своими руками собирать люксовые автомобили для своей дочки. Все экземпляры мастер создает в основном из дерева и на них можно ездить. На одну такую модель у мастера уходит до пяти месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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