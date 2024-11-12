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12 ноября, 17:30

Культура

Актер Александр Петров рассказал, на какой серьезный разговор его вызвала кассир магазина

Актер Александр Петров рассказал, на какой серьезный разговор его вызвала кассир магазина

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Актер Александр Петров рассказал о неожиданном разговоре с кассиром магазина. Женщина упрекнула его в излишней драматичности во второй части фильма "Лед", отметив, что некоторые сцены вызывают слишком сильные эмоции.

По словам актера, этот разговор повлиял на третью часть картины, сделав ее более светлой и доброй.

Большое интервью с актером Александром Петровым выйдет во вторник, 12 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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