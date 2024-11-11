"Звезды советского экрана": лучшие фильмы режиссера Вениамина Дормана

В один из первых мартовских солнечных дней 1989 года журнал "Советский экран" опубликовал статью о режиссере Вениамине Дормане. Это тот самый человек, который снял суперпопулярную шпионскую историю с продолжением "Ошибка резидента". Но материал о режиссере вышел траурным – уже год его нет в живых. В наследство всем зрителям страны он оставил свои захватывающие фильмы.

За что Владимир Высоцкий благодарил Михаила Пуговкина? Почему Высоцкому запретили сниматься на киностудии имени Горького? Как Фаина Раневская насолила Вере Марецкой на съемках комедии "Легкая жизнь"? Почему Вениамина Дормана вызывали на допрос в КГБ? И кто из актеров обрел личное счастье на съемках фильма "Пропавшая экспедиция"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".