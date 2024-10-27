"Киноулица": Всеволод Шиловский

В формате уличных посиделок ведущий Валентин Смирнитский вспоминает народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским замечательную советскую комедию "Влюблен по собственному желанию" и те улицы, на которых снимался этот фильм: Новый Арбат, Лефортовский переулок, Крылатское.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти локации выбрал режиссер, а также чем интересны и знамениты эти места. Артист вспомнит своего друга Олега Янковского, а также смешные и трогательные моменты со съемок и развенчает мифы и легенды, связанные с кинолентой.

Подробнее – в программе "Киноулица".

