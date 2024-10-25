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Новости

25 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили программу культурных мероприятий на 25–27 октября

Москвичам представили программу культурных мероприятий на 25–27 октября

Премьера спектакля "Тайны дома со львами" прошла в "Геликон-опере"

"Программа наших передач": "Будильник"

Международная ярмарка искусства откроется 25 октября в "Тимирязев центре"

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В Москве прошла презентация мультсериала "Супер Ралли. Тайна двух планет"

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"Моя Москва": Анатолий Котенев. Часть 2

"Сити": москвичам рассказали о новинках в кинотеатрах

Москвичам рассказали, как можно провести свободное время 25–27 октября. В программу мероприятий вошли ярмарка, кинопоказ и два концерта.

В Гостином дворе начнется международная ярмарка современного искусства. Кроме того, в кино можно посмотреть драмеди "Возвращение" с Пенелопой Крус в главной роли. Тем временем на VK Stadium выступит певица Mary Gu, а на Live-арене пройдет концерт Ани Лорак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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