Москвичам представили программу культурных мероприятий на 25–27 октября

Москвичам рассказали, как можно провести свободное время 25–27 октября. В программу мероприятий вошли ярмарка, кинопоказ и два концерта.

В Гостином дворе начнется международная ярмарка современного искусства. Кроме того, в кино можно посмотреть драмеди "Возвращение" с Пенелопой Крус в главной роли. Тем временем на VK Stadium выступит певица Mary Gu, а на Live-арене пройдет концерт Ани Лорак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.