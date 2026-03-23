23 марта, 07:18

Компания Qatar Airways временно разместила самолеты за границей

Катарская авиакомпания Qatar Airways временно разместила часть своих самолетов в аэропортах за пределами страны из-за ситуации в регионе. Об этом сообщает Doha News со ссылкой на авиакомпанию.

Уточняется, что самолеты вернутся в эксплуатацию при возвращении объема полетов к нормальному уровню. Компания не назвала общее количество бортов, находящихся за границей.

По данным портала Flight Radar, около 20 самолетов Qatar Airways были направлены на стоянку в испанском аэропорту Теруэль.

Трудности с авиаполетами возникли после того, как США и Израиль нанесли по Ирану удары в рамках военной операции. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в регионе.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к проработке путей восстановления полетов.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин уточнял, что регулярное авиасообщение со странами Ближнего Востока будет возобновлено при первой возможности. По его словам, Россия находится в активном взаимодействии с авиавластями стран Ближнего Востока.

