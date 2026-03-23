23 марта, 08:09

Транспорт

Москвичей предупредили об ограничениях движения в центре города 23 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Локальные ограничения движения транспорта возможны в центре Москвы в понедельник, 23 марта. Об этом столичный Дептранс сообщил в мессенджере MAX.

Москвичей предупредили о том, что время в пути может увеличиться. Рекомендуется заранее планировать маршрут, а также избегать поездок на авто в часы разъездов (до 10:00 и с 17:00 до 19:30). Для поездки в центр города лучше использовать метро.

Помимо этого, жителей и гостей столицы предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах.

"Будьте аккуратны за рулем, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров", – напомнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что на четырех улицах Москвы для повышения безопасности будет усилено патрулирование. В частности, с 23 по 30 марта будут чаще проверять соблюдение правил остановки и стоянки на Комсомольской площади, улицах Большой Никитской, Россолимо, Малой Пироговской. Такие проверки помогают сократить количество нарушений.

ЦОДД предупредил о локальных ограничениях движения в центре Москвы 23 марта

