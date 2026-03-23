Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 09:03

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 249 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 249 украинских беспилотников над регионами России в ночь на понедельник, 23 марта. Об этом сообщило Минобороны, передает RT.

По информации ведомства, вражеские дроны ликвидировали над Московским регионом, территориями Ленинградской, Курской, Тверской, Владимирской, Тульской, Брянской, Калужской, Новгородской, Смоленской, Псковской, Белгородской областей, а также над акваторией Азовского моря.

Над территорией Ленинградской области минувшей ночью уничтожили более 50 БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко. В связи с атаками в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В частности, несколько дронов ликвидировали над Гатчинским районом Ленобласти. После падения одного из БПЛА ударной волной оказалось повреждено остекление в трех квартирах в деревне Изора. Также произошло возгорание сухой травы, которое уже потушили.

политикапроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика