Более 50 беспилотников уничтожено над Ленобластью

Средства ПВО и РЭБ уничтожили в общей сложности уже более 50 беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

При этом российские подразделения продолжают отражение атаки БПЛА.

Этой ночью несколько беспилотников сбили над Гатчинским районом Ленобласти. После падения одного из БПЛА ударная волна повредила остекление в трех квартирах в деревне Изора. Также произошло возгорание сухой травы, которое уже потушили.

Кроме того, в порту Приморска в ходе атаки дронов была повреждена емкость с топливом, в результате чего возникло возгорание. На место ЧП прибыли пожарные подразделения.

На фоне атаки БПЛА в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.