23 марта, 09:01

Tasnim: фото премьера Испании Санчеса появилось на иранских ракетах

Фото: телеграм-канал خبرگزاری تسنیم

Военные Ирана начали наносить на ракеты фотографию премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Tasnim.

На опубликованном изображении с ракетой можно увидеть фото Санчеса с его цитатой об операции США и Израиля в Иране.

Политик ранее говорил, что в Европе не сложилось единого мнения по поводу ситуации в Иране. При этом он подчеркнул, что защита действий США и Израиля является ошибкой.

"Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна. Спасибо, премьер-министр", – говорится в тексте на ракете.

На другом изображении написана благодарность Санчесу за сочувствие жертвам американо-израильских бомбардировок.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

При этом СМИ сообщали, что некоторые американские военные оказались разочарованы нападением США на Иран и "не хотят умирать за Израиль". Военнослужащие пожаловались на сильный стресс, уязвимое состояние и утрату иллюзий.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
