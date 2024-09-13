"Программа наших передач": "Веселые ребята"

Дебютный эфир новаторского телевизионного проекта состоялся в 1978 году. Его вел первый и единственный в то время шоумен СССР Александр Масляков.

Эта необычная платформа давала возможность обычным гражданам, участникам художественной самодеятельности – рабочим, студентам, военнослужащим – продемонстрировать свои таланты перед телезрителями всего Советского Союза. Они пели, танцевали, исполняли музыкальные композиции. Но популярной программу сделали режиссер Виктор Крюков и автор Андрей Кнышев в 1982 году.

Подробнее – в проекте "Программа наших передач".