Депутат ГД Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Государственной думы Анатолий Выборный посетил пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве.

Политик рассказал, что там желающие показывают документы, проходят необходимые процедуры и подписывают контракты, если документы готовы. В штабе Выборный пообщался с контрактниками и их семьями. Также он поблагодарил бойцов за службу и сказал, что гордится москвичами, принимающими подобное ответственное решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.