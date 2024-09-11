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11 сентября, 21:30

Политика

Депутат ГД Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат ГД Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Депутат Государственной думы Анатолий Выборный посетил пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве.

Политик рассказал, что там желающие показывают документы, проходят необходимые процедуры и подписывают контракты, если документы готовы. В штабе Выборный пообщался с контрактниками и их семьями. Также он поблагодарил бойцов за службу и сказал, что гордится москвичами, принимающими подобное ответственное решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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