Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы освободили около 10 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

Так, Вооруженные силы России (ВС РФ) ворвались в село Снагость и выбили оттуда солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ВСУ покинули Вишневку и поселок 10-го октября, а соседняя Апанасовка оказалась очищена от вражеских сил примерно наполовину, добавил Алаудинов.

В соседнем Глушковском районе российские бойцы почти зачистили Гордеевку. На фоне наступления ВС РФ враг убежал из Внезапного и Викторовки, разместившись в Бяхове и Любимовке, но позднее начал отводить силы и из Бяхова, сказал командир спецназа.

"Атакуем у Борок, Погребков и Мартыновки", – сказал он.

О полном освобождении населенных пунктов Минобороны РФ объявит уже после полной зачистки и окончательного закрепления, добавил Алаудинов. Чуть ранее, по его данным, ВС РФ очистили от ВСУ Комаровку и Шептуховку.

"На нашем направлении мы продолжаем удерживать и уничтожать противника. Противник несет очень большие потери и начинает уже понимать, что удержать эту территорию ему будет тяжеловато", – отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что у российских сил есть план по выдавливанию украинских сил с территорий региона. Однако он отказался говорить о военных планах публично.



Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на этом направлении составили более 11 800 солдат и 93 танка.

