Замглавы Общественного штаба Асафов: ДЭГ стало предпочтительным на выборах среди москвичей

Фото: depositphotos/puhhha

Предпочтительным способом участия в выборах среди большинства москвичей оказалось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщил замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов, пишет Агентство "Москва".

Асафов напомнил, что ДЭГ уже стало традицией на выборах. По его мнению, дистанционное голосование выбирают из-за его удобства, для избирателей этот способ понятен и приемлем.

Замглавы Общественного штаба подчеркнул, что возможность голосовать на любом участке города при помощи терминала электронного голосования позволяет сделать выбор людям не только с особенностями по здоровью, но и избирателям, которые находятся в дни выборов где-то по делам. В дальнейшем он считает, что ДЭГ ожидают большие перспективы.

"Мы увидим количество избирателей, кто будет голосовать на участках, но там, где им удобно, находясь на мероприятиях по Дню города или по каким-то другим", – пояснил Асафов.

Между тем Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ в период подготовки и проведения единого дня голосования. Более того, в ведомстве зафиксировали 167 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней. При этом общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты. Мощность в пике достигала свыше 163 гигабит в секунду и 15,1 миллиона пакетов.