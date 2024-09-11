Кремль призвал кандидатов в президенты США "оставить в покое" фамилию Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал оставить в покое имя Владимира Путина, которое, по его словам, используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал прошедшие дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис.

"Нам это весьма и весьма не нравится", – подчеркнул Песков.

Он также уточнил, что Кремль не следил напрямую за дебатами, однако утром 11 сентября они наблюдали информацию с разными заявлениями, которые были сделаны. При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что дебаты являются исключительно заботой американских избирателей, именно они должны давать оценку высказываниям Харрис и Трампа. У России, по его словам, есть свои заботы, достижения и проблемы.

Подытоживая, Песков добавил, что США продолжают сохранять негативное и недружественное отношение к РФ вне зависимости от партий кандидатов.

Предвыборные дебаты в США состоялись на площадке телекомпании ABC. В начале мероприятия политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства, а Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы.

Кроме того, во время дебатов политики упомянули Путина 12 раз, из которых восемь упоминаний принадлежало Трампу, а четыре – Харрис. Кроме того, Трамп и Харрис сказали о России и Украине 11 раз. Так, Трамп упомянул Россию девять раз, а Украину – шесть. В свою очередь, Харрис сказала об Украине пять раз, а РФ упомянула два раза.

