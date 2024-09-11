Трамп и Харрис упомянули Путина на дебатах 12 раз

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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис упомянула Владимира Путина четыре раза во время предвыборных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, сообщает News.ru.

Всего в ходе дебатов политики упомянули российского лидера 12 раз, из которых восемь упоминаний принадлежало Трампу. Кроме того, Трамп и Харрис сказали о России и Украине 11 раз.

Так, Трамп упомянул Россию девять раз, а Украину – шесть. В свою очередь, Харрис сказала об Украине пять раз, а РФ упомянула два раза.

В ходе дебатов кандидат от республиканцев вновь пообещал завершить конфликт на Украине. По словам Трампа, в случае своей победы на выборах он сделает звонок Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, после чего сделает так, чтобы обе стороны пришли к соглашению. На вопрос модератора о том, желает ли Трамп победы Украины в текущем конфликте, республиканец ответил, что желает прежде всего окончания боевых действий.

Предвыборные дебаты в США состоялись на площадке телекомпании ABC. При этом в самом начале мероприятия политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства, а Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы.