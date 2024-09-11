Сенатор Джабаров: Харрис не показала познания во внешней политике на дебатах с Трампом

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Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис "особенными познаниями не блистала" в области внешней политики на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Харрис не провалилась, однако Трамп ее переиграл.

"Кажется, что пока американцев больше интересуют внутренние дела, а то, что происходит в Европе и в других частях мира, – не очень. Единственное, удалось Трампу сдержаться. Он не использовал личные оскорбления против Харрис, не свелось это все к перепалке", – прокомментировал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Харрис уступила Трампу, но "не была разгромлена". По его мнению, ее подготовили, но, если Харрис станет президентом, всегда выступать с суфлером она не будет.

"Эти дебаты сыграли на пользу обоим кандидатам. Трамп вел себя в рамках приличия, а Харрис явно не провалилась", – добавил собеседник издания.

В свою очередь, американский бизнесмен Илон Маск сказал, что Харрис "превзошла ожидания" многих, но Трамп, считает он, все равно лучше справится с работой на посту президента Штатов, передает "Газета.ру".

Со слов Маска, ведущие дебатов были не справедливы к кандидату от республиканцев. Предприниматель также задался вопросом, почему Харрис не показала хорошую работу на посту вице-президента США.

Сейчас она фактически управляет страной, поскольку действующий американский президент Джо Байден редко появляется на работе, уверен Маск. Также, уточнил он, в случае избрания Харрис лидером Соединенных Штатов все текущие тенденции сохранятся еще на четыре года.

Предвыборные дебаты в США состоялись на площадке телекомпании ABC. В начале мероприятия политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства, а Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы.

В свою очередь, Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы. Он также раскритиковал действующую администрацию США за высокую инфляцию и миграционную политику.

Дебаты оценила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала это мероприятие "шоу" в исполнении людей, которые, по ее мнению, не несут ответственности за свои слова. Также дипломат сравнила дебаты с боксерским поединком на "Титанике" и предложила представить, что после такого матча люди обсуждают победителя.