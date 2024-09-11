Захарова сравнила с шоу прошедшие предвыборные дебаты в США

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "шоу" предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

"Мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова. Никакой", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также сравнила президентские дебаты с боксерским поединком на "Титанике" и предложила представить, что после окончания такого матча люди обсуждают победителя.

"Это имеет какое-то значение? До айсберга осталось 15 минут", – отметила дипломат, добавив, что следить за дебатами в США нет смысла, поскольку американские политики не несут ответственности за свои слова.

По мнению Захаровой, общественность волнуют эти дебаты, поскольку большая их часть посвящена мировой повестке.

Ранее представитель МИД России уже называла предвыборную гонку в США "Хеллоуином". Захарова указала на манипулирование всеми видами информации, пропаганду и другие составляющие кампании между Харрис и Трампом. Американцы уже не воспринимают их с какой-то долей серьезности, добавила дипломат.

Дебаты между Трампом и Харрис состоялись накануне на площадке телекомпании ABC. При этом в самом начале мероприятия политики обменялись резкой критикой в адрес друг друга. Так, Харрис обвинила Трампа в том, что тот оставил "ужасное наследие" после своего президентства.

В свою очередь, Трамп заявил, что у Харрис нет как таковой политической программы. Он также раскритиковал действующую администрацию США за высокую инфляцию и миграционную политику.