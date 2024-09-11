Дело о теракте возбуждено после схода поезда с рельсов в Белгородской области

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Следователи возбудили уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Сейчас, по информации ведомства, следователи Западного МСУ на транспорте СКР осматривают место происшествия и проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к сходу поезда с рельсов. Также запланирован комплекс следственных мероприятий, которые позволят установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Специалисты уже занимаются восстановлением железнодорожного полотна и контактной сети, уточнили в пресс-службе ЮВЖД. Из-за проведения ремонтных работ движение поездов на перегоне Волоконовка – Новый Оскол временно отсутствует.

"Пассажирский поезд № 391 Курск – Валуйки следует до Старого Оскола, далее пассажиров доставят автобусами до станции назначения. Пассажирские поезда № 547 Белгород – Имеретинский курорт и № 548 Имеретинский курорт – Белгород следуют измененным маршрутом без задержек", – сказано в сообщении.

Кроме того, были отменены пригородные поезда № 6708 Старый Оскол – Валуйки и № 6707 Валуйки – Старый Оскол. Вместо этого пассажиров привезут до места назначения на автобусах.

Информацию о других изменениях можно узнать в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный).

Локомотив и 11 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области. По версии Юго-Восточной железной дороги, это произошло из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося. На месте работают оперативные службы

