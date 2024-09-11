Пассажирские поезда объезжают район схода с рельсов нескольких вагонов под Белгородом

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Пассажирские поезда, проходящие через участок, на котором сошли локомотив и несколько вагонов грузового состава в Новооскольском городском округе, отправлены в объезд. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, вагоны грузового поезда были пустые. В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, которые уточняют информацию о последствиях.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области. Здесь локомотив и вагоны грузового поезда сошли с рельсов.

По версии Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), сход с рельсов произошел из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий случившегося.