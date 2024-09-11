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Представители зарубежных частных военных компаний (ЧВК) заводили украинских солдат в Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова.

"Сама операция изначально, когда противник заходил, она была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев, непосредственно комитет штабов блока НАТО эту операцию прорабатывал", – подчеркнул Алаудинов.

По его словам, среди представителей иностранных ЧВК были реальные служащие войск НАТО.

Бои с украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, потери ВСУ за все время боев на данном направлении составили более 11 800 военнослужащих, 93 танка и прочей техники.

В Кремле подчеркнули, что у российских военных есть планы по выдавливанию украинских формирований из Курской области, однако о них не стоит говорить публично.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска своим ударом по Курской области попытались отвлечь РФ от наступления в Донбассе.