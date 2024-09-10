Шойгу объяснил атаку ВСУ на Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Донбасса

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались отвлечь РФ от наступления в Донбассе своим ударом по Курской области, объяснил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Шойгу также подчеркнул, что Киев таким образом хотел вынудить РФ пойти на переговоры на своих условиях. Однако Москва не будет устраивать никаких мирных переговоров, пока ВСУ не будут выкинуты из Курской области, добавлял он.

Бои с украинской армией продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери противника на этом направлении составили более 11 400 солдат и 89 танков.

