10 сентября, 12:57Политика
Песков сообщил о наличии у военных РФ плана по выдавливанию ВСУ из Курской области
Фото: kremlin.ru
У российских военных есть планы по выдавливанию украинских формирований из Курской области. Однако о них не стоит говорить публично, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Политик уточнил, что никаких четких договоренной между Москвой и Киевом по поводу ограничений ударов по объектам энергетики перед вторжением ВСУ в Курскую область не было.
"Сейчас трудно представить себе возможное достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", – добавил Песков.
Сражения между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери противника на этом направлении составили более 11 400 солдат и 89 танков.
Как рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, украинская армия ударом по Курской области попыталась отвлечь Россию от наступления в Донбассе. Однако у РФ хватает сил, войска продолжают наступление. Также Киев своей атакой хотел вынудить Москву пойти на переговоры на собственных условиях, указал Шойгу.
Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации одного из подразделений ВСУ