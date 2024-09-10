Песков сообщил о наличии у военных РФ плана по выдавливанию ВСУ из Курской области

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У российских военных есть планы по выдавливанию украинских формирований из Курской области. Однако о них не стоит говорить публично, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политик уточнил, что никаких четких договоренной между Москвой и Киевом по поводу ограничений ударов по объектам энергетики перед вторжением ВСУ в Курскую область не было.

"Сейчас трудно представить себе возможное достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", – добавил Песков.

Сражения между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери противника на этом направлении составили более 11 400 солдат и 89 танков.

Как рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, украинская армия ударом по Курской области попыталась отвлечь Россию от наступления в Донбассе. Однако у РФ хватает сил, войска продолжают наступление. Также Киев своей атакой хотел вынудить Москву пойти на переговоры на собственных условиях, указал Шойгу.