Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 11 800 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска уничтожили 93 танка противника, семь реактивных систем залпового огня HIMARS и пять MLRS.

В ведомстве подчеркнули, что также противник потерял 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники.

Минобороны заявило, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Боевые столкновения с ВСУ продолжаются в регионе с 6 августа. В связи с этим там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у российских военных есть планы по выдавливанию украинских формирований из Курской области. Однако о них не стоит говорить публично, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера.