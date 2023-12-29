"Программа наших передач": "От всей души"

"От всей души" – популярный в СССР художественно-публицистический цикл передач для молодежи, транслировавшийся по 1-й программе центрального телевидения в 1972–1987 годах. Первая в СССР "поисковая" телепередача, воссоединявшая потерявших друг друга людей.

Идея передачи принадлежала радиожурналисту Йозефу Клементиновскому. "От всей души" была посвящена судьбам простых людей: ветеранов труда, шахтеров, рабочих фабрик и заводов, сельских тружеников, врачей, учителей, на материале биографий которых создавался образ советского человека, образ поколения, пережившего Великую Отечественную войну.

Сценарии строились так, чтобы главные действующие лица передачи до определенного момента не догадывались о своей роли. "Внезапно открывается ситуация, обнажающая философскую, этическую суть события. И весь зал в благоговейном молчании присутствует при великой и мучительной радости".

За 15 лет вышло 52 выпуска, снимавшихся в разных городах Советского Союза. Их авторами были режиссер Игорь Романовский, Марианна Краснянская, Лариса Муравина, Аркадий Инин, Йозеф Клементиновский, Кира Прошутинская, и другие. Ведущая передач Валентина Леонтьева за участие в создании цикла передач "От всей души" была удостоена Государственной премии СССР.