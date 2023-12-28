"Царство холода, снега и льда" ожидается в Центральной России в январские выходные

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Синоптики прогнозируют на новогодние праздники для жителей Центральной России "царство холода, снега и льда". Об этом сообщает пресс-служба центра погоды "Фобос".

По данным центра, в период праздничных выходных на территории центра РФ будут сильные морозы и снегопады. Синоптики обещают жителям "настоящую русскую зиму", так как по ночам температура будет опускаться до минус 20 градусов, а днем – до минус 16 градусов.

"29 и 30 декабря пройдут осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя", – предупреждают в центре.

Из-за этого утром в пятницу, 29 декабря, местами может пойти ледяной дождь, что вызовет появление тонкой корки льда до 1 миллиметра. Однако днем температура повысится – столбик термометра будет показывать от нуля до плюс 3 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что столичный регион в настоящее время находится в зоне небольшого гребня антициклона, а погода начнет меняться в пятницу, 29 декабря.

В воскресенье, 31 декабря, циклон двинется на юго-восток и начнет "закачивать" к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы. Эксперт предупредил, что 1 января столбики термометров покажут от минус 8 до минус 13 градусов.

По прогнозу синоптиков, столбики термометров днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях опустятся до минус 15 градусов, а на северо-востоке Центральной России – до минус 20 градусов.

О том, что с 1 по 5 января в Москве прогнозируется аномально холодная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозу синоптика, столбики термометров опустятся до 25 градусов мороза ночью 3 января.

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