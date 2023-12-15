Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 10:30

Культура

"Программа наших передач": "Шире круг"

"Программа наших передач": "Шире круг"

В отеле "Космос" запустили бесплатные экскурсии

"Тайны нашей эстрады": "А по камушкам речка бежит...". Людмила Сенчина

"Киноулица": Татьяна Веденеева

"Актуальный репортаж": как художнику организовать свою выставку в галерее

Посвященная творчеству архитектора Алексея Щусева выставка проходит в Центре Гиляровского

Комедию "Сказ про Федота-стрельца" покажут в Театриуме на Серпуховке 15 декабря

"Сити": топ-5 премьер фильмов в кинотеатрах столицы 14 декабря

"Сити": премьеры фильмов в кинотеатрах столицы 14 декабря

"Актуальный репортаж": необычные естественно-научные музеи Москвы

Телевизионная эстрадная программа впервые вышла в эфир 30 декабря 1976 года. Ее автором и главным редактором была Ольга Молчанова, режиссерами – Геннадий Бичурин и Марк Рождествин.

Изначально целью программы был поиск неизвестных талантливых исполнителей в различных областях эстрадного искусства: танце, песне, инструментальной и фольклорной музыке, народном творчестве, цирковом искусстве и юмористическом жанре. В программе выступали строители, инженеры, библиотекари, учителя, медсестры, продавцы, школьники, рабочие заводов и фабрик.

Со временем в эфир начали приглашать молодых певцов-профессионалов. Там начинали свою карьеру Филипп Киркоров, Алексей Глызин, Ольга Зарубина, Александр Серов, Юрий Лоза, Леонид Агутин, Валерия, Вячеслав Добрынин, Алена Апина, Наташа Королева, Михаил Задорнов.

Об этом – в "Программе наших передач".

Читайте также
Программа: Программа наших передач
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика