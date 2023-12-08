"Программа наших передач": "Взгляд"

Популярная информационно-развлекательная телепрограмма выходила в эфир с октября 1987 года по апрель 2001 года. Производители – Главная редакция программ для молодежи ЦТ СССР (1987—1990) и телекомпания ВИD (с 5 октября 1990 года).

Ведущие первых выпусков программы: Олег Вакуловский, Дмитрий Захаров, Владислав Листьев и Александр Любимов. Из газетного мира во "Взгляд" пришли Артем Боровик и Евгений Додолев.

Передача была основана на идее обсуждать на ТВ текущие новости простым и понятным народу языком в декорациях, стилизованных под кухню. Выпуски были в основном посвящены злободневным, социальным темам.

Программа "Взгляд" стала одним из символов перестройки. Выпуски широко обсуждались общественностью, анализировались в СМИ. Обновленный в 1994 году "Взгляд" поднимал проблемы морали, бедности, безработицы, показывал незаурядных людей из среды фермеров, учителей, врачей и рабочих. Особое внимание уделял борьбе с наркоманией.

Об этом – в "Программе наших передач".