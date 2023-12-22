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22 декабря, 11:35

Культура

"Программа наших передач": "Бенефис"

"Программа наших передач": "Бенефис"

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В 1974 году на советских экранах появилась передача "Бенефис", начавшая цикл телевизионных театрализованных постановок, которые ошеломляли зрителей яркостью каждого действия. Сюжетная идея этой программы заключалась в том, чтобы провести концертное шоу в честь главного героя выпуска – популярного артиста театра или кино – с участием его знаменитых друзей.

Авторами советских телебенефисов стали редактор Борис Пургалин и режиссер Евгений Гинзбург. Первый выпуск "Бенефиса" был посвящен Савелию Крамарову, а выпуски с Л. Голубкиной и Л. Гурченко стали телевизионными мюзиклами. В своем телешоу Людмила Гурченко сыграла около двадцати ролей – от юной леди до дамы преклонного возраста. Об этом – в "Программе наших передач".

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