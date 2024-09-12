Актер Константин Крюков рассказал о фильме "Маме снова 17"

В фантастической комедии с элементами мистики "Маме снова 17" Константин Крюков исполнил одну из главных ролей. Он сыграл учителя, который очень любит заниматься своей работой.

Как рассказал актер, по сюжету 16-летняя девочка переносится во времени и становится взрослым директором школы, но при этом внутри она остается подростком из 90-х.

Большое интервью с Константином Крюковым выйдет в четверг, 12 сентября, в эфире телеканала Москва 24.