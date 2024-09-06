"Программа наших передач": "Алло, мы ищем таланты!"

Программа "Алло, мы ищем таланты!" была в эфире 3,5 года в 1970-х годах, но музыкальные проекты и мероприятия с подобной концепцией и в XXI веке остаются такими же актуальными. Участие в региональных музыкальных состязаниях этого проекта было для молодых исполнителей шансом исполнить свою мечту.

Лучшие из лучших проходили в финал Всесоюзного молодежного телевизионного конкурса и становились известными. Подробнее – в проекте "Программа наших передач".