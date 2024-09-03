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03 сентября, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": "Повесть о настоящем человеке"

"Звезды советского экрана": "Повесть о настоящем человеке"

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Ноябрь 1967 года. В журнале "Советский экран" читатели обнаружили колонку, посвященную фильму "Повесть о настоящем человеке". Когда кинокартина только вышла в прокат, история о летчике, который летал и воевал без ног, казалась почти фантастической. Теперь на страницах главного журнала страны о кино подробностями и интересными деталями о том, как снимался этот фильм, поделились актер Павел Кадочников и Герой Советского Союза Алексей Маресьев, чья судьба и легла в основу сюжета.

Почему Маресьев отказался сыграть самого себя в фильме "Повесть о настоящем человеке"? Зачем Кадочников подкладывал в сапоги еловые шишки? Почему кинематографистам не сказали, что снимать человека вместе с медведем нельзя? О чем сплетничали за спиной Людмилы Целиковской? И как американцы обознались и перепутали летчика Маресьева с совершенно другим человеком? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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